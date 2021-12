Il Consorzio Roma Doc a Palazzo Colonna per uno speciale brindisi all'insegna della cultura

Grandi etichette in festa per Natale. Sono trentaquattro le cantine del Consorzio di tutela vini Roma DOC che venerdì 17 dicembre, dalle 17 alle 21.30, accoglieranno gli appassionati presso la Coffee House di Palazzo Colonna, in piazza Santi Apostoli, a Roma, per uno speciale wine tasting.

Dopo le tappe di Palazzo Ferrajoli e Palazzo Patrizi, le etichette del Consorzio animano quindi Palazzo Colonna, per una degustazione di vini e prodotti tipici del Lazio. Nel rispetto delle norme anti Covid, sono previste due fasce di ingresso: 17-19 e 19.15-21.15. Per partecipare all’evento, realizzato con il contributo di Arsial, sono obbligatorie la prenotazione - è sufficiente scrivere a comunicazione@vinidocroma.it indicando la fascia oraria scelta - e l’esibizione del GreenPass.

Un modo per brindare al Natale ma anche alle eccellenze di Roma, in un percorso tra storia e palato. Nel corso della serata, infatti, il critico d’arte Vittorio de Bonis indagherà il tema di amore e vino, guardando pure agli affreschi presenti nel Palazzo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA