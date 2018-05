Roma, confermato lo scoop di Leggo: il caos rifiuti legato al conferimento in discarica da altri Comuni. "Identificati i responsabili"

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Confermato lo scoop di Leggo. Il caos rifiuti nella Capitale è dovuto al conferimento dell'imondizia da altri comuni. A confermarlo è la stessa Ama che ha già individuato i responsabili. «C'è stato un aumento dei rifiuti dallo scorsoanno a questo, dovuto a un 30% in più di persone e un 25% in più di utenze non censite che producono rifiuti. C'è poi il fenomeno dell'abbandono sistematico di rifiuti ingombranti, in parte speciali e provenienti da altri comuni, lungo alcune direttrici delle periferie. Ci sono ripetuti conferimenti da alcuni soggetti già identificati, che portano un aumento di tonnellate di rifiuti». Lo ha detto il direttore operativo di Ama, Massimo Bagatti, nel corso di una seduta della commissione capitolina Ambiente. «Alcuni di questi abbandoni sono dovuti a fenomeni che esulano dallacapacità di conferimento di Ama - ha aggiunto -. Sono soggetti su cui c'è già l'attenzione delle forze dell'ordine e dei carabinieri». «Parliamo di circa 60 tonnellate in una giornata, significa sottrarre il servizio di raccolta a una popolazione di 120mila abitanti. Questo quantitativo lo produce una città media come Pisa. Tra i rifiuti a terra,che sono compromessi e quindi non possiamo differenziare, troviamo carta, rifiuti organici e materiali meccanici delle automobili. Questo fenomeno inficia sull'ambiente ma anche sui cittadini che si trovano nella Tari a pagare questi servizi. Auspichiamo che con la collaborazione delle forze dell'ordine si possa agire per far rientrare questo fenomeno», ha concluso.