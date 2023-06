Roma a tutta musica, da Tony Hadley ai Porcupine Tree e ai balli latini di Gente de Zona

di Donatella Aragozzini

Classica, pop, rock, jazz, ritmi latini: è un altro week-end all’insegna della grande musica, quello che attende i romani nei prossimi giorni. Si parte domani con l’arrivo a “Fiesta!” del gruppo cubano Gente de Zona, tra gli artisti più attesi della kermesse insieme al Grupo Extra, in scena il 30 giugno con il suo repertorio che va dalla bachata “urbana” al merengue electronico, dalla salsa al reggaeton e al kuduro. Sempre venerdì, per la rassegna “Classica al tramonto”, serata sulle note di Johannes Brahms con due concerti per pianoforte e archi, il Quartetto op. 25 e il Quintetto op. 34, al Museo Orto Botanico. Sabato 24, appuntamento all’Auditorium Parco della Musica con il neo-prog dei Porcupine Tree di Steven Wilson, tornati nel 2022 con un nuovo album dopo 13 anni (“Closure/Continuation”). Doppio omaggio in arrivo: sabato alla Casa del Jazz c’è “Heroes”, concerto dedicato da Paolo Fresu e dalla sua band a David Bowie, mentre domenica 25 Fabrizio Bosso e il suo quartetto celebreranno, con “We Wonder”, il genio musicale di Steve Wonder. Appena fuori porta, da segnalare sabato al Museo del Saxofono di Fiumicino “Saxappeal”, concerto-racconto incentrato sul connubio tra sax ed eros, e domenica al Teatro Romano di Ostia lo spettacolo “Mad About You”, che segna il ritorno di Tony Hadley in Italia, accompagnato dall’Orchestra Bruno Maderna, con un live che unisce i successi degli Spandau Ballet, i suoi brani da solista e qualche cover.

Grande cinema sotto le stelle a piazza Vittorio, con la XXIII edizione di Notti di Cinema a Piazza Vittorio al via domani, che animerà le serate romane con i film della stagione e incontri con grandi attori e registi, tra cui Pupi Avati, Giuseppe Battiston, Alessandro Borghi, Riccardo Milani, Rocco Papaleo, Michele Placido e Carlo Verdone, mentre proseguono gli appuntamenti a ingresso gratuito a Forte Antenne, dove domenica verrà proiettato “Fuoco cammina con me” di David Lynch, prequel della serie tv cult “Twin Peaks”.

Infine, per gli amanti dell’arte da non perdere la mostra dedicata a Enrico Prampolini, da domani alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, con dipinti, progetti architettonici e scenografici e altri materiali anche inediti di uno dei maggiori esponenti del Futurismo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 06:00

