Roma, stop ai buoni pasto del Comune. Gara annullata, convenzione da rifare: 24mila dipendenti a bocca asciutta

Il piatto piange e, questa volta, per i dipendenti comunali rischia di restare vuoto per parecchio tempo.

I buoni pasto non arrivano più, il bando è stato annullato e così la Consip deve avviare una nuova convenzione. Ma non si sa quanto bisognerà ancora aspettare. E così in Campidoglio la tensione sale: il problema, infatti, non è di poco conto visto che riguarda 24mila impiegati che non prendono più i ticket per la pausa pranzo. Quelli del mese di febbraio sono ancora da pagare.

LE TAPPE. La storia è iniziata nel mese di gennaio scorso quando i buoni pasto, dal valore di 7 euro ciascuno, dovevano essere erogati dalla nuova ditta appaltatrice, la società Edenred. Sembrava tutto pronto per far partire la nuova convenzione tanto che il personale aveva già ricevuto la card digitale della nuova società. Ma qualcosa è andato storto: dopo un primo ritardo nell’erogazione dei voucher, infatti, si è saputo che l’aggiudicazione della gara era stata annullata per una sentenza del Consiglio di Stato a cui aveva fatto ricorso la precedente società appaltatrice, la Repas Lunch. La stessa che, per il solo mese di gennaio, è stata poi nuovamente coinvolta in via straordinaria per far caricare i buoni sulla vecchia card , ancora attiva. Ma valeva solo per un mese. E così adesso il problema si ripropone, ma in maniera decisamente più pesante.

GLI ATTI. La Consip infatti, sul portale per gli acquisti in rete della pubblica amministrazione, ha spiegato che sta lavorando per una nuova convenzione. Nel frattempo si attende anche la Camera di Consiglio per il ricorso presentato a sua volta dalla Edenred e quindi, in questa storia infinita, i comunali aspettano.

STAND BY. E sarà così fino a data da destinarsi. «Rispetto alla controversa questione dei buoni pasto che sta funestando i dipendenti di Roma Capitale - denuncia Ermenegildo Rossi, segretario Ugl Roma e Lazio – considerate le ultime notizie che aggiungono ulteriori rimandi e complicazioni al tema, mi auguro che si possa velocemente trovare una soluzione, per il bene dei lavoratori che prestano servizio all’amministrazione della nostra città: sarebbe assurdo, infatti, che il Campidoglio non riuscisse a trovare soluzioni concrete e definitivamente risolutive, nell’interesse di tutti, rispetto ad un istituto di welfare importante come il buono pasto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 08:00

