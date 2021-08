Roma, Ubaldo Righetti candidato con il Pd per Gualtieri sindaco

Ubaldo Righetti è candidato nelle liste del Partito Democratico per Roberto Gualtieri Sindaco di Roma. Ex calciatore, campione d’Italia 1982-83 nella Roma di Niels Liedholm, Righetti è oggi opinionista sportivo in radio e tv locali e nazionali.

“L’amore per Roma e per lo sport mi ha spinto ad accettare questa sfida” – ha dichiarato Righetti dopo aver firmato l’accettazione della candidatura alla presenza del segretario del PD romano, Andrea Casu. “Roma – ha continuato - ha tanti problemi e questo è sotto gli occhi di tutti. Sono convinto che soltanto con Roberto Gualtieri la Capitale potrà tornare ad essere una città degna della sua storia e del suo prestigio. Naturalmente sarò impegnato in prima linea per promuovere e per dare più spazio allo sport in città. Lo sport è una straordinaria risorsa, lo sport è inclusione, è salute ed è sviluppo. In questi anni nulla è stato fatto per promuoverlo e per sostenere le tante realtà che operano nel settore. E’ ora di voltare pagina” – ha concluso Righetti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Agosto 2021, 13:46

