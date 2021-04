Compleanno al ristorante con 45 persone: scattano multe e chiusura del locale

Una festa di compleanno all'interno di un ristorante, con ben 45 partecipanti, in totale violazione delle norme anti-Covid. È quanto hanno scoperto i carabinieri a Roma, alla periferia Sud-Ovest della città.

Leggi anche > Riaperture a maggio, sì di Speranza: «Ma verificheremo i dati». A giugno la 'green card' per i vaccinati

L'episodio è accaduto domenica scorsa, all'interno di un ristorante in zona Tor Vergata. Il Lazio è in zona arancione ed i ristoranti possono restare aperti solo per asporto e consegne a domicilio, ma qualcuno ha pensato bene di organizzare la maxi-festa di compleanno. I militari hanno trovato 45 persone sedute ad un banchetto, per festeggiare un compleanno.

Oltre alla contravvenzione di 400 euro a testa per tutti gli avventori, i Carabinieri hanno disposto la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per 5 giorni, per il titolare dell'attività commerciale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA