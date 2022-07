Cartello pazzo: quando giornale e cittadini fanno tutto il lavoro

Il caso delle strade con indicazione di pericolo tale da imporre a tutti il limite massimo di 30 km all’ora, è emblematico: quei cartelli stradali incapaci di indicare la realtà finiranno in magazzino. Una vittoria?

Per Leggo sicuramente: il ruolo civico e sociale di un quotidiano trova l’ennesima consacrazione. Per qualche solerte (e arrabbiato) cittadino, anche. Tuttavia c’è poco da stare allegri.

Dal 2018 quei cartelli stavano lì con l’obiettivo di proteggere automobilisti, centauri e pedoni. Peccato che, passata la condizione di pericolo, a nessuno sia venuto in mente che erano scaduti. Vigili urbani, politici, impiegati comunali e municipali: possibile che nemmeno un rappresentante di queste categorie (responsabili) si sia mai accorto dell’anomalia?

Ecco il punto: la città andrebbe osservata con attenzione, messa al centro dei buoni propositi, migliorata con la programmazione.

Vivere alla giornata, questo il grave errore della politica: ritenere che la gente non ricordi se quel consigliere o quell’assessore si sia effettivamente prodigato per la “res publica” durante il proprio mandato. Cartello pazzo non limita solo la velocità, ma rischia anche la partecipazione alle urne.

