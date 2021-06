Roma choc, trovato in un cassonetto un coltello insanguinato in una busta

Roma, indagini in corso dopo che un coltello insaguinato, nascosto in una busta, è stato rinvenuto all'interno di un cassonetto.

Leggi anche > Roma, lite finisce a coltellate: denunciato un 38enne di Ardea

È accaduto stamattina intorno alle 8 in zona Piazza Meucci. Una pattuglia del XI Gruppo Marconi ha notato una copiosa macchia di sangue sul marciapiede. Seguendone la scia gli agenti hanno visto all' interno di un cassonetto dei rifiuti una busta insanguinata con un coltello. Circoscritta immediatamente l'area è stata allertata la polizia. Sul posto sono in corso gli accertamenti della scientifica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA