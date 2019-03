Roma: dal Colosseo a Trastevere, ecco i 10 posti più "postabili" della città eterna

La Capitale vista da Instagram. Mentre la Città Eterna si prepara al 21 aprile per festeggiare il suo 2772 compleanno, i millennials cresciuti a pane e social network si mettono in moto, per onorare la ricorrenza nelle piazze virtuali. La caccia al post perfetto per fare le foto da postare in rete, infatti, è già iniziata. Ma dove trovare i dieci spot più instagrammabili? E, soprattutto, quali sono i trucchi per fotografarli al meglio? A svelarli è Matteo Acitelli, giornalista, influencer da 179mila followers e fondatore di Igers Roma.

«Su tutti c’è il Colosseo – racconta l’imprenditore digitale – che consiglio di immortalare all’alba o al tramonto, magari dalla terrazza del ristorante Aroma dello chef stellato Giuseppe Di Iorio a Palazzo Manfredi, usata dai Ferragnez». Segue, subito dopo, Fontana di Trevi che, sui display, fa da cornice al lancio della monetina con tanto di Boomerang. «Per uno scatto dall’alto – spiega Acitelli – si può sfruttare la finestra di un negozio lì di fronte». A piazza di Spagna bisogna andare di mattina presto: «Un mio post con la scalinata vuota ha generato grande stupore», aggiunge l’iger. Ancora: gli scorci più virali sono vicolo di Santa Maria in Trastevere e vicolo di San Simeone. Qui, al tramonto, i Travel blogger si dedicano a scatti e a aperitivi. Il post con Castel Sant’Angelo diventa originale se ripreso da via del Banco di Santo Spirito o sfruttando la prospettiva da Ponte Sant’Angelo; ma è la Scala Elicoidale a doppia spirale dei Musei Vaticani a conquistare gli Instagramer più esigenti con il suo elegante rigore.

Per gli amanti della street art, c’è il muro con i volti di Janis Joplin, Frida Kahlo e Giovanni Paolo II di via dei Magazzini Generali, mentre per i più romantici il luogo da raggiungere è la Fontana di Carlotta alla Garbatella. Infine, lo scatto per un omaggio floreale a Roma è al Roseto comunale, che riaprirà proprio il 21 aprile. Ma come rendere la foto giusta un post di successo?», spiega Acitelli, che conclude, ricordando di modificare le immagini prima di pubblicarle: «Al pc utilizzate Lightroom, mentre con gli smartphone vanno bene app tipo VSCO Cam».



