Roma, il Colosseo si illumina di rosso per la lotta all'Aids

I riflettori illuminano ora la facciata del monumento che dà su via dei Fori Imperiali, con la proiezione del logo “Stop Aids”.



Ricordiamo che Con 1,7 milioni di contagiati dall’Hiv nel 2018, in calo del 33% rispetto al 2010, e quasi 38 milioni di persone che convivono con il virus, di cui 23 milioni hanno accesso a terapie che azzerano la carica virale, l’Aids oggi fa meno paura. Ma questi risultati, frutto di grandi sforzi da parte della comunità scientifica, degli attivisti, dei governi e di realtà non governative, non devono far dimenticare che la battaglia è tutt’altro che vinta. Solo nel 2018 la malattia ha ucciso infatti 770mila persone, tra cui 100.000 bambini, a causa di diagnosi che arrivano troppo tardi e mancato accesso alle cure.

Domenica 1 Dicembre 2019, 23:39

In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, - il World Aids Day - il Colosseo è stato illuminato del colore simbolo della lotta contro l’Hiv, ovvero il rosso.Uno dei monumenti più famosi del mondo, è stato “acceso” di rosso nel tardo pomeriggio dal ministro della Salute Roberto Speranza.