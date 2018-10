Cancelli della scuola chiusi: bambini e ragazzi costretti a scavalcare per entrare

Lodi, boom di donazioni per la mensa dei bimbi stranieri: raccolta fondi già bloccata

Una brutta sorpresa per tanti bambini e ragazzi diche, per raggiungere le loronella zona di, a due passi dal Colosseo, hanno dovutodel parco in modo molto pericoloso. I, infatti, questa mattina erano rimasticon catene e lucchetti, rendendo impossibile l'accesso da via delle Terme di Tito., vedendo l'accesso stranamente sbarrato e l'orario della campanella che si avvicinava inesorabilmente, non hanno potuto far altro chela cancellata in ferro, che sulla sommità presenta anche dei pericolosi spuntoni, e hanno passato loro, una volta dall'altra parte, gli zaini. Solo successivamente alle segnalazioni telefoniche di alcuni genitori, c'è stato l'intervento della polizia che ha riaperto i cancelli, mentre l'imprevisto vissuto da alunni e genitori iniziava ad avere ripercussioni anche sul traffico di tutta la zona.I cancelli sarebbero rimasti chiusi non per una dimenticanza, ma per unaorganizzata da parte di un'associazione che si occupa dell'apertura e della chiusura dei parchi cittadini per conto del Comune di Roma.