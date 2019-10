Sabato 5 Ottobre 2019, 18:34

. Tifosi, semplici cittadini e tante, tantissime famiglie. A Testaccio, venerdì pomeriggio, è stata festa grande. Tutti in piazza per festeggiare i. Sul palco, allestito dai ragazzi del direttivo, si sono alternati campioni che hanno vestito la maglia giallorossa e vecchi tifosi.Tutti insieme per raccontare aneddoti romanisti. Presente anche la società, colche non ha voluto mancare all'appuntamento: «Speriamo di rivedere presto i giorni come quelli dello scudetto - le parole di Fienga -. Porto innanzitutto il saluto di tutta la società, ci tenevamo ad essere qui e salutarvi perché questa è una festa troppo importante per tutti noi. Anche perché tutto quello che facciamo lo facciamo anche e soprattutto per guadagnare il vostro orgoglio. Non è sempre facile, però vi assicuro una cosa: ce la stiamo veramente mettendo tutta e alle volte i primi a soffrire per la frustrazione di non vedervi contenti siamo noi. Spero che quei momenti li vedremo il prima possibile, perché forse in questi anni solo una notte vi abbiamo visti veramente orgogliosi di quello che avevamo fatto, ossia la partita con il Barcellona. Però una notte è poco, è poco pure per noi, quindi desideriamo quanto prima vincere qualcosa. Non possiamo prometterlo, ma l'unica cosa che possiamo promettere è il nostro impegno che è veramente massimo, anche nel riconoscere i nostri errori quando li facciamo. Perché solo chi fa sbaglia. Per ripartire poi bisogna avere il coraggio di cambiare e fare quello che stiamo facendo anche quest'anno, lavorare il più possibile mettendocela tutta ogni giorni con grandissimo impegno. Spero che lo apprezziate»Ma in piazza a Testaccio c'erano soprattutto loro: i testaccini che hanno voluto applaudire i loro idoli di sempre. All'evento hanno partecipato vecchie glorie giallorosse comeA fine serata gli ex calciatori sono saliti sulle botticelle per fare un giro del rione a cavallo. Un ringraziamento particolare i ragazzi del club lo hanno voluto inviare a Giampiero Pocetta, il procuratore di numerosi calciatori, che ha fatto recapitare una maglia di Pellegrini.