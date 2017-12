Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lungotevere Flaminio, trovato un clochard morto. Il corpo privo di vita di un senza fissa dimora è stato trovato su una banchina del lungotevere Flaminio all'altezza di ponte Duca D'Aosta. Il ritrovamento è avvenuto ieri intorno alle 15.25. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del commissariato Villa Glori. A quanto si è appreso, l'uomo, presumibilmente un magrebino, è stato trovato steso a terra, su un fianco dentro a un sacco a pelo. Dal un primo accertamento del medico legale è stato riscontrato un lieve ematoma in fronte. La salma è a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Indagini sono in corso per chiarire l'accaduto.