L'ultima trovata dei clan della coca Cani a noleggio per poter spacciare

Venerdì 17 Aprile 2020

Cani noleggiati dagli spacciatori a 25 euro al giorno per non dare nell'occhio e giustificare le uscite di casa durante l'emergenza Coronavirus. È l'ultima trovata dei clan dello spaccio scoperta dai vigili urbani.Ma come ci sono arrivati? Alcuni residenti hanno raccontato di essere stati avvicinati più volte dai pusher di strada che gli hanno offerto del denaro per avere in prestito i cani così da poter delinquere indisturbati. E così durante i controlli è bastato guardare il tatuaggio che indica il padrone e il trucco è stato svelato.Ma c'è di più. Proprio durante un'operazione di monitoraggio del territorio degli agenti della municipale del comandante Antonio Di Maggio, una macchina a noleggio condotta da un pusher di 41 anni residente in Via Paolo Ferdinando Quaglia non si è fermata all'alt dei vigili. Gli agenti hanno ingaggiato un rocambolesco inseguimento per le strade di Tor Bella Monaca. Il malvivente, con a bordo dell'auto altre due persone, ha percorso diversi chilometri contro mano anche nei garage del condominio balzato agli onori delle cronache per i murales che inneggiavano a Serafino Cordaro, un criminale ucciso in un regolamento di conti nell'ambito della malavita legata alla droga.«Queste nuove modalità di delinquere, dove alcune società poco serie di automotive possono concorrere nel reato devono essere fermate - commenta il comandante Di Maggio - attraverso il tracciamento dei veicoli con il gps, pagamenti tracciati con moneta elettronica, più controlli attraverso la Prefettura, inserimento nelle banche dati dei noleggi con verifica requisiti ed in ultimo analisi su chi apre per tutelare chi opera in maniera onesta».Altri trucchi degli spacciatori? Automobili e scooter in affitto presso agenzie di noleggio online per evitare la confisca in caso di arresto per spaccio. Uniformi ed abiti da corrieri espressi per consegnare la cocaina a domicilio dove i più tecnologici utilizzano applicazioni per smartphone, che passano su server esteri, per non essere individuati. Sono le nuove strategie criminali, nelle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca e San Basilio.