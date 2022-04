Roma, tenta di uccidere 16enne conosciuta sui social: voleva lanciarla dal balcone di un hotel

Ha tentato di uccidere una 16enne conosciuta sui social. Questo il reato di cui è accusato un 32enne di Civitavecchia che, dopo la conoscenza sul web, aveva deciso di trascorrere il fine settimana con la giovane. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio.

Leggi anche > Roma choc, stuprata dal branco a 14 anni mentre aspettava gli amici: sotto accusa cinque minorenni

I fatti, secondo quanto riferito dai carabinieri, sono accaduti nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile, quando i militari sono intervenuti in un bed & breakfast del centro storico di Civitavecchia, dopo che i genitori della giovane avevano dato l'allarme chiamando il 112 e riferendo che loro figlia si trovava in pericolo. Quando la pattuglia dell’Arma è intervenuta nella struttura ricettiva, ha sentito le urla della giovane, aggrappata disperatamente alla ringhiera del balcone mentre l’uomo stava cercando di sollevarla di peso e gettarla oltre il parapetto.

Alla vista dei carabinieri, il 32enne ha immediatamente desistito, liberando per qualche istante la giovane che è così riuscita ad aprire loro la porta d’ingresso della stanza. Negli attimi successivi, mentre la ragazza è stata portata al pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, l’uomo, in palese stato di alterazione psicofisica, si è rifiutato di seguire i militari in caserma, distruggendo vari suppellettili della struttura.

Successivamente è stato condotto in caserma e d’intesa con la Procura della Repubblica di Civitavecchia è stato arrestato e associato nel carcere di Regina Coeli. Il Tribunale di Civitavecchia ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi da lei frequentati.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Aprile 2022, 09:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA