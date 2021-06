Roma-Civitavecchia, camion si ribalta e va in fiamme: morto il conducente. Autostrada bloccata

Dramma sulla Roma-Civitavecchia dove questa mattina un camion si è ribaltato e ha preso fuoco. L'incidente è avvenuto tra il km 35 e 36 all'altezza di Civitavecchia Nord, in direzione Roma: per il conducente del mezzo non c'è stato niente da fare. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra di Civitavecchia che hanno estratto il corpo carbonizzato dell'uomo dalla cabina: bloccata l'autostrada e chiuse al traffico entrambe le carreggiate.

Leggi anche > Sindacalista 37enne travolto e ucciso da un tir durante una manifestazione

L'autotreno, che trasportava legname, secondo una prima ricostruzione ha urtato il guardrail (per cause imprecisate) e si è ribaltato. Sul posto presente una botte VF (AB/17), il capoturno provinciale, il funzionario di guardia, la polizia stradale e personale di società autostrade. Impressionanti le immagini del camion a fuoco.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Giugno 2021, 11:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA