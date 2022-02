Fondazione Baroni, 50 anni di impegno per i disabili: più di 230mila euro in favore di progetti meritevoli

Affrontano le disabilità, ogni giorno. Un impegno da premiare. Così la Fondazione Baroni ha devoluto 235.128 euro a sostegno di progetti meritevoli. «In questo modo festeggiamo anche i nostri 50 anni», ha detto il Presidente della Fondazione Baroni, Giuseppe Signoriello, durante la serata al Circolo Canottieri Aniene».

Ecco allora i bandi per l’Assistenza (60.128 euro) in favore di AIPD Roma Onlus, CIES Onlus, Dynamo Camp Onlus, Fire Play (CNIFP), Divertitempo Onlus. Quindi i bandi per la ricerca scientifica (100mila euro) assegnati all’Istituto Neuro Traumatologico Italiano, l’Università di Tor Vergata e l’Università Campus Bio-Medico. I bandi per lo sport (75mila euro) sono andati a ASD Wheelchair Tennis Roma Onlus, Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, ASD Polisportiva Borghesiana, SSD Audace Savoia Talento & Tenacia.

Tra i presenti, il campione paralimpico Edoardo Giordan, il presidente del Credito Sportivo Andrea Abodi, il presidente della Fondazione Sapienza Eugenio Gaudio, i rettori Orazio Schillaci e Raffaele Calabrò.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 07:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA