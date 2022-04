Roma, cinque arresti per spaccio di droga in poche ore

In poche ore cinque persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo blitz dei militari si è svolto nella piazza di spaccio di via Corinaldo, nel quartiere di San Basilio: in manette è finito un 34enne romano, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo ha tentato di disfarsi di un involucro all'interno dei giardini condominiali quando ha visto la pattuglia dei carabinieri in transito. I militari però lo hanno fermato e hanno recuperato una busta in cellophane contenente 50 dosi di cocaina. La droga è stata sequestrata e il 34enne arrestato. Sempre a San Basilio, poco più tardi, è stato arrestato un altro romano di 43 anni, sorprese subito dopo aver ceduto cocaina in cambio della somma di 20 euro.

In via Giolitti è finito in manette un 29enne del Gambia, già con precedenti e senza fissa dimora. L'uomo è stato fermato per aver ceduto una dose di hashish a un altro straniero, identificato e segnalato al prefetto quale assuntore. In zona San Pietro, inoltre, è stato arrestato un 48enne romano, già noto alle forze dell'ordine: a termine di una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di circa 12 grammi di cocaina, materiale utile per il peso e il confezionamento delle dosi e la somma contante di 430 euro.

Infine nel quartiere Ardeatino è finito in manette un geometra 54enne romano. I militari, a termine di un'attività investigativa preliminare, hanno fatto scattare un blitz all'interno dell'ufficio dell'uomo e hanno rinvenuto circa 95 grammi di cocaina e la somma di 350 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Aprile 2022, 11:35

