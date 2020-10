Roma, mamma cinghiale e i suoi sei cuccioli uccisi dalla polizia: gli spari in un parco all'Aurelio VIDEO

A Roma una mamma cinghiale e sei cuccioli sono stati uccisi dopo essere stati narcotizzati. A raccontarlo Piergiorgio Benvenuti, presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale che definisce l'episodio «indegno». «La peggiore soluzione che si poteva trovare - aggiunge - Esprimiamo l'apprezzamento e la solidarietà a un gruppo di cittadini che hanno protestato in strada contro la soluzione adottata con l'ausilio della Polizia provinciale armata di fucili a poca distanza dalla Basilica di San Pietro». A pubblicare la notizia il quotidiano La Repubblica.

«Nei giorni scorsi la famiglia di cinghiali, attirati da cumuli di rifiuti si erano rifugiati nel giardino Mario Moderni, in via della Cava Aurelia, che per la mamma-cinghiale poteva rappresentare un rifugio sicuro per tutta la sua famiglia, mentre è subito scattata la trappola con i cancelli del giardino che sono stati chiusi per bloccarli. In quel momento era facile catturarli senza sopprimerli ed utilizzare le armi per narcotizzarli ed eseguire la condanna a morte attraverso punture con liquido letale, nel pieno centro della Capitale» aggiunge Benvenuti sottolineando: «Responsabilità della Regione, l'inerzia della Sindaca Raggi, l'incapacità di raccogliere e gestire i rifiuti nella città, hanno condannato a morte una inerme famiglia di cinghiali che potevano agevolmente essere rimesse in piena libertà in natura».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Ottobre 2020, 12:03

