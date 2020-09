Roma, cinghiali ribaltano i cassonetti e mangiano rifiuti. La foto pubblicata da Rita Dalla Chiesa

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 15:16

. Poche parole e un'immagine che mostra la desolazione in cui è finita la Capitale. La foto e il post sono a firma di Rita Dalla Chiesa che su Twitter denuncia lo stato di abbandono che ha colpito Roma, invasa dai rifiuti e divenuta luogo di nutrizione dei cinghiali.Lo scatto pubblicato dalla giornalista e conduttrice televisiva italiana, che ha taggato la sindaca Virginia Raggi, documenta dei mammiferi intenti a trafugare cibo tra i cassonetti stracolmi in via Italo Panattoni, in zona Cassia. I secchi della spazzatura sono ribaltati e hanno invaso l'intera strada con l'intero contenuto sparpagliato sull'asfalto.