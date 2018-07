Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nessun timore da parte dei, nessuno stupore da parte dei bambini e dei loro genitori: ognuno si fa gli affari suoi, ma non si può escludere che presto l'estrema familiarità fra animali e umani porti a rapporti ancora più stretti, magari i secondi che sfamano i primi, mentre i cinghialotti si trasformano in tanti "Babe, il maialino coraggioso", pronti a ubbidire agli ordini giocosi dei bambini. Roma sempre più bestiale, insomma, anche se la scena ritratta dal video esce dai toni drammatici o di sconcerto per entrare in quelli della banale quotidianità.Certo non siamo a Piazza del Popolo o a Trinità dei Monti, ma al parco Papaccia, Roma molto nord, via Grottarossa a ridosso della Cassia, ma certo la normalità con cui giovani cinghiali e giovani uomini si frequentano lascia quantomeno perplessi, almeno inizialmente.Allora avanti con il parco pubblico (persino con ascendenze storico-culturali visto che nei pressi c'è il sepolcro dei Veienti) ad uso cinghiali che di selvatico non hanno più niente.