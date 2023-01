Roma, ora i cinghiali vanno anche a scuola. Ecco i quartieri della paura. Gli esperti: ci sono almeno 16.500 ungulati

di Lorena Loiacono

Adesso i cinghiali di Roma vanno anche a scuola: ieri mattina, infatti, un gruppo di ungulati è stato visto e filmato davanti all’istituto Leopardi. Si tratta di una scuola materna ed elementare in via del Parco della Vittoria, nel Municipio I.

Ad accorgersi della presenza degli animali selvatici sono stati proprio i genitori che, alle 8 di mattina, accompagnavano i bambini a scuola.

L’area si trova a ridosso del parco di Monte Mario ed è una delle zone in cui si è registrato il maggior numero di avvistamenti. A far paura c’è la facilità con cui gli animali selvatici si avvicinano alle case e, adesso anche alle scuole. Non temono neanche i rumori del traffico, provocando purtroppo non pochi incidenti soprattutto alle due ruote. Come avvenuto cinque giorni fa ad un uomo a bordo del suo scooter, caduto a terra lungo la via Cassia a causa di uno scontro con un cinghiale in strada e finito in coma. Anche la Cassia è tra le aree più frequentate dai cinghiali, così come lo è Castelporziano.



Tra le zone in cui non si contano ormai più gli avvistamenti c’è anche tutta l’area della Marcigliana, fino alla zona di Bufalotta e Porta di Roma, Talenti e Serpentara. Anche qui infatti famigliole di cinghiali si aggirano indisturbate. Nel quartiere Talenti, ad esempio un gruppo di 5-6 esemplari girovaga tranquillo lungo via Ugo Ojetti senza mostrare alcun fastidio dai rumori circostanti. E poi c’è Villa Pamphili che, addirittura, è stata in parte chiusa per l’intera giornata di domenica a causa della presenza degli ungulati.

Secondo le stime elaborate la scorsa estate, sono quasi 16.500 gli esemplari nell’intera zona di Roma e Provincia. Ma il fenomeno sembra essere in espansione. Come accade per gabbiani, topi e nutrie, i cinghiali cercano cibo e lo trovano a terra, vicino ai secchioni. L’Ama per questo ha avuto indicazioni dal Campidoglio di tenere costantemente puliti i cassonetti vicini alle aree verdi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Gennaio 2023, 07:00

