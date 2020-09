Roma, cinghiali in strada alla Balduina. I carabinieri: «State lontani, la mamma può aggredire i vostri bambini»

Un gruppo di cinghiali passeggia indisturbato per le vie della Balduina, quartiere della zona nord di Roma. La mamma guida i suoi cuccioli che scorrazzano al centro della strada rovistando di tanto in tanto tra i rifiuti. Secondo quanto riporta Michele Galvani sul Messaggero i cinghiali, circa 6-7, sono stati avvistati prima nel pomeriggio nel parco di Proba Petronia per poi ripresentarsi verso mezzanotte nei pressi della pista ciclopedonale di Monte Mario Monte Ciocci.



Dopo numerose segnalazioni sono intervenuti i carabinieri che hanno "scortato" il gruppetto per evitare che potessero avvicinare i cittadini. «State lontani, la mamma può aggredire i vostri bambini», le parole pronunciate da un carabinierie a due abitanti della zona, Laura Montanari e Marco Liotta.



Si tratta dell'ennesimo avvistamento in una città alle prese con una costante emergenza rifiuti. «La zona non è pulita, i secchioni sono spesso pieni e i sacchetti in terra fanno gola agli animali» racconta Simone B. al Messaggero. Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Settembre 2020, 09:50

