Torna l’emergenza cinghiali nella capitale. Una famigliola di sei esemplari, grandi e piccoli, ha fatto visita al quartiere Tomba di Nerone, ma questa volta l’intenzione sembra quella di restare. Il primo avvistamento risale infatti a un paio di giorni fa, nel giardino dei Caduti sul Fronte russo, in via Cassia. E questa mattina la mandria era ancora a spasso tra le aiuole pubbliche.



Gli animali provenienti dalla Riserva Naturale dell'Insugherata sono stata immortalati dai residenti a grufolare in mezzo a rifiuti e spazzatura. Il video, pubblicato su Facebook, è diventato virale, insieme a foto e vignette che ritraggono gli animali. E anche nella pagina social ‘Sei della Cassia se..’, tra divertimento e preoccupazione, da ieri non si parla d’altro: “Fino a quando la gente continuerà a dare da mangiare loro rimarranno lì, ormai all’uscita della scuola i bambini vanno a dare da mangiare ai cinghiali e si divertono pensando di stare al giardino zoologico”, scrive un utente.



“Purtroppo il parco è pieno di rifiuti e hanno tanto da mangiare”, scrive un altro. Ma gli abitanti del XV Municipio lanciano l’allarme anche contro la foto-mania: “Ora però basta fermarsi a fare le foto - attacca una residente - Oggi un tizio non ha neanche accostato la macchina: ha rallentato e si è fermato sulle strisce per fare una foto senza neanche scendere. Ma non si rendono conto che è pericoloso? Magari per fare la foto ai cinghiali mettono sito un pedone.. ma dove hanno la testa?”.

