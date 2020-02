Roma, morto il cinghiale che vagava a Talenti: investito e ucciso da un'auto FOTO

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 14:31

. L'animale è statoquesta mattina in strada a Casal Boccone. Le persone a bordo del veicolo non hanno riportato conseguenze ma per il cinghiale, morto sul colpo, non c'è stato nulla da fare.Era stato avvistato nei giorni precedenti nel parco Talenti in cerca di cibo e a bordo strada in viale Ave Ninchi. Giudicato innocuo e tranquillo, il pericolo maggiore era rappresentato dalla sua presenza sulla carreggiata. La conferma è arrivata oggi con l'incidente che l'ha portato alla morte. Fortunatamente nessuna persona ha riportato conseguenze. L'immagine è stata pubblicata su un gruppo Facebook di quartiere Montesacro - Talenti.