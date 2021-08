Un grosso cinghiale è stato avvistato intorno alle 23 mentre si aggirava su Corso Francia a Roma. L'animale, adulto a giudicare dalle dimensioni, ha attraversato la strada, tra lo stupore dei cittadini, schivando le auto in arrivo per fermarsi poi nei pressi dei cassonetti in cerca di cibo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Agosto 2021, 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA