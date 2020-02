Coronavirus, cinesi aggrediti a Roma da un gruppo di minorenni: «Andate via, siete malati»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Febbraio 2020, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma, cinesi aggrediti da un gruppo di ragazzini. Contunuano gli episodi di intolleranza verso i cinesi nella nostre città. L'ultimo episodio domenica a Roma - in piazza dei Consoli, zona Don Bosco -in un articolo a firma di Marco Pasqua. Ma almeno qui, c'è da registrare una specie di lieto fine, con un gruppo di cittadini che ha preso le difese della famiglia di cinesi insultata.che camminava in strada. «Avete il Coronavirus, andateve via», avrebbe gridato un giovane, ma i passanti che hanno assistito alla scena hanno cercato di sedare la situazione prendendo le difese della famiglia e cercando anche di bloccare i minori.Una scena che non è piaciuta a chi vi ha assistito, tanto che anche alcuni residenti, notando il movimento hanno provato a rimproverare i ragazzi. Sul posto è intervenuta la polizia del commissariato Tuscolano, che ha sorpreso uno dei minori con un coccio di bottiglia in mano. I cittadini cinesi hanno scelto però di non sporgere denuncia.