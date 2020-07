Sora Lella, quando i dettagli fanno la differenza: troppo tempo per correggere la targa con la data di morte sbagliata

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Luglio 2020, 08:00

Virginia Raggi, non a caso penultima nella classifica del Sole 24Ore sul gradimento dei sindaci da parte dei cittadini, guida Roma dal 22 giugno 2016. Quattro anni di mandato.I numeri non sono casuali in questa che potrebbe apparire come una piccola vicenda: la mancata correzione della data di morte (sbagliata) sulla targa del viale dedicato a uno dei simboli della tradizione della Capitale, Sora Lella.La sorella di Aldo Fabrizi infatti è stata dimenticata: senza se e senza ma. Sulla targa della toponomastica le scritte sono davvero poca roba: eppure dalla risposta inutilmente piccata del Campidoglio si è capito che nessuno controlla quello che viene affisso in città.La delibera del 2012 è corretta: la targa no. Il vento doveva cambiare con la Raggi. Invece si entra (forse) in azione dopo anni. «Annamo bene, proprio bene», avrebbe detto Sora Lella. Perché è la cura dei dettagli a fare la differenza. Sempre.