Cinema in piazza, al via a Roma con Morandi e Tornatore

di Donatella Aragozzini

L’estate romana è ufficialmente ai blocchi di partenza. Con la proiezione del film di Giuseppe Tornatore “Ennio”, introdotto dal regista stesso con l’accompagnamento musicale di Gianni Morandi, torna domani uno degli appuntamenti clou della stagione calda, “Cinema in Piazza”, che animerà le serate capitoline fino al prossimo 16 luglio. Giunta alla nona edizione, la manifestazione organizzata, promossa e in gran parte finanziata dalla Fondazione Piccolo America (il Comune di Roma si farà carico solo di «250mila euro su un budget di 700mila», fa sapere il presidente della Fondazione, Valerio Carocci) porterà la settima arte in Piazza San Cosimato a Trastevere, già da domani, e dal prossimo fine settimana anche nel Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e nel Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia, nonché al Cinema Troisi per alcuni eventi speciali (gli unici a pagamento).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 06:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA