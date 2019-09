Incidente mortale stamattina su via Aurelia, all'altezza del chilometro 21, in zona Castel di Guido. Un uomo di 50 anni in sella a una bici è morto travolto da un furgone. Sul posto per i rilievi la polizia locale del gruppo XIII Aurelio. Da chiarire la dinamica dell'incidente.

Giovedì 5 Settembre 2019, 11:27

