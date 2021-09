I carabinieri di Ciampino sono intervenuti ieri sera verso le 22 per alcune auto in fiamme: 3 i veicoli incendiati a via Col di Lana e via Isonzo. Sul posto anche i vigili del fuoco. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno sentito i proprietari delle auto e stanno controllando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Settembre 2021, 10:04

