Roma choc, sparano a un ragazzo di 26 anni mentre attraversa sulle strisce: «Non volevano farmi passare»

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 20:30

Unè stato portato all'ospedale Grassi di, a, perché. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. Agli agenti avrebbe raccontato che all'altezza della stazione ferroviaria Stella polarequando è arrivato uno scooter con a bordo due uomini che. Ne sarebbe nata una discussione eche lo ha ferito al piede. Sulla vicenda sono in corso indagini.Il ragazzo, incensurato, in passato aveva giocato in un paio di squadre di calcio di serie D. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato di Ostia per chiarire con esattezza quello che è accaduto. Nelle prossime ore gli investigatori vaglieranno le registrazioni di telecamere della zona. Il ragazzo avrebbe raccontato che il colpo è partito da uno scooter, con a bordo due persone, per questioni di 'precedenzà mentre attraversava sulle strisce.