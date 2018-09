Roma choc, donna trovata morta in casa. Il marito minaccia di uccidersi con un coltello

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

choc. Unainsul letto. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato ilcon un coltello da cucina. Il fatto è accaduto a Roma nel quartiere San Giovanni. Sul posto i carabinieri intervenuti perchè chiamati dallo stesso uomo.All'ingresso delle forze dell'ordine, che hanno dovuto sfondare la porta d'ingresso hanno trovato il marito in lacrime pronto al suicidio. L'uomo è stato disarmato. Sul corpo della donna non ci sarebbero ferite evidenti. Non è quindi esclusa la morte naturale.