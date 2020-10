Roma choc, crolla ponte ciclo-pedonale sulla Laurentina: era stato urtato da un camion in manovra

Roma choc, tragedia sfiorata sulla via Laurentina, all'altezza dello svincolo per l'Autostrada Roma-Fiumicino dove è crollato un ponte ciclo-pedonale. Per fortuna non ci sono stati feriti: non c'era nessuno che stava percorrendo la pista ciclabile. A provocare il crollo è stato un camion con braccio a gru.

Leggi anche > Coronavirus, a Roma sei ore di fila per un tampone: l'odissea della giornalista Costanza Crescimbeni

È accaduto intorno alle 9.30 nei pressi di piazzale Ardigò, dove passa una pista ciclopedonale sopraelevata. Il mezzo pesante era in fase di manovra ed ha accidentalmente urtato la struttura. Sul posto è intervenuta la squadra 11A dei Vigili del Fuoco dell'Eur, che hanno transennato e messo in sicurezza l'area, affidata al personale del Comune di Roma.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA