Roma choc, 37enne dopo una lite si scaglia contro le auto in sosta e cerca di investire i pedoni al mercato. «Aveva gli occhi venati di rosso»

Paura a Roma. Ha urtato e danneggiato diverse automobili in sosta prima di arrestare la folle corsa davanti il mercato di Spinaceto dove ha provato ad investire le persone che facevano spesa. Prima di essere arrestato dalla polizia, ha aggredito tre agenti che erano intervenuti dopo che alcuni residenti avevano dato l'allarme al 112.



La mattinata di follia del trentasettenne romano era iniziata qualche ora prima, quando l'uomo aveva litigato con una persona in via Caduti della Resistenza ed aveva danneggiato il portone dell'abitazione dove abitava l'uomo con cui aveva discusso.



Sono state decine le chiamate alla sala operativa della Questura di via di San Vitale dove veniva segnalata la Ford nera che stava sgommando e distruggendo le macchine in sosta senza motivo. «Aveva gli occhi venati di rosso e grondava di sudore - ha raccontato un testimone che ha assistito alla scena - Quel ragazzo sembrava indemoniato, chi si è trovato a passare di li ha rischiato di essere messo sotto ed ucciso da qual folle». Per il pirata della strada sono scattate le manette con l'accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti. Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Agosto 2020, 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA