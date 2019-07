Roma choc, Smart contro carroattrezzi: morta mamma di 30 anni, grave il figlio di undici

Choc vicino Roma per un grave incidente nel comune di Palestrina. A quanto riferito dai vigili del fuoco, una donna è morta e il figlio di undici anni è rimasto gravemente ferito. Nello scontro sono stati coinvolti un'auto, una Smart, e un carroattrezzi. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il bimbo, di nazionalità romena, trasportato in ospedale dal 118 con l'elicottero in codice rosso. La mamma, una donna di 30 anni romena, è morta nell'incidente. Danneggiata anche una condotta del gas. La strada è al momento chiusa al traffico.



Lunedì 29 Luglio 2019, 15:31

