Weekend movimentato per la viabilità a Roma: alcune strade saranno chiuse e varie linee di bus saranno deviate per il concerto di Roger Waters previsto domani al Circo Massimo, il Lazio Pride in programma sempre per sabato a Ostia e il Disability Pride che si svolgerà nelle strade della Capitale domenica.



Per l'evento al Circo Massimo, che inizierà alle 21,30, già chiuse al traffico, informa Agenzia per la mobilità, via dei Cerchi, tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro, e via dell'Ara Massima di Ercole, fra via del Circo Massimo e via dei Cerchi, in direzione di via dei Cerchi. Da domani alle 5 di domenica saranno vietate alla circolazione anche via del Circo Massimo, da viale Aventino a via Ara Massima di Ercole, e via della Greca. Deviate le linee di bus. Dalle 23 di domani sarà chiusa la stazione Circo Massimo sulla metro B. Domani e domenica, dalle 7.30, in via delle Isole Curzolane, sono in programma lavori sulle condutture idriche. Domani la strada sarà chiusa sulla carreggiata da via delle Vigne Nuove a via Val Melaina. Domenica lo stop sarà in senso contrario. Deviate le linee di bus.



Domani, dalle 15 alle 21, il corteo del Lazio pride sfilerà a Ostia da viale Cardinal Ginnasi a piazzale Magellano passando su via Vincenzo Vannutelli, piazza della Stazione Vecchia, via Armando Armuzzi, piazzale della Posta, viale della Marina, piazzale dei Ravennati, lungomare Paolo Toscanelli. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus.



Domenica, dalle 17.30 alle 20, è in programma il Disability Pride tra piazza Venezia, via del Corso e piazza del Popolo che saranno temporaneamente chiuse al traffico. Brevi stop per le linee di bus.

