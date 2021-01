Chiuso il viadotto della Magliana: traffico in tilt

Brusco risveglio per i romani da Marconi a Portuense: è chiuso il viadotto della Magliana e il traffico va in tilt. Automobilisti bloccati in auto, nelle ore di punta, a chiedesi come mai tanti disagi alla circolazione: da Ponte Marconi a via Ostiense o via Portuense infatti la viabilità è completamente congestionata. Il motivo? L'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione del viadotto della Magliana, chiuso al traffico in direzione Fiumicino fino al 1 marzo, sta decisamente mettendo in ginocchio la circolazione dell'intero quadrante.

Sono state previste deviazioni per il trasporto pubblico ma il traffico per le auto private ne sta risentendo in maniera incredibile: automobilisti su tutte le furie perché, soprattutto la mattina dalle 8 alle 10, il blocco è totale.

Per garantire la mobilità sulle direttrice aperte, la rete di trasporto pubblico è modificata:

PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI

la linea bus 780 (stazione Trastevere-via della Magliana-Eur) è sospesa

le linee 128 (via Crocco-via della Magliana-metro B San Paolo) e 781 (via della Magliana-piazza Venezia) sono potenziate

la linea 31 è attiva nella tratta piazzale Clodio-stazione FL1 Villa Bonelli ed è invece sospesa nella tratta viale Isacco Newton-Eur-stazione Laurentina

la linea 771 è sospesa nella tratta via della Magliana/altezza viadotto della Magliana-stazione metro B Eur Fermi - da via della Magliana altezza viadotto della Magliana prosegue su via della Magliana, piazza Antonio Meucci, lungotevere degli Inventori, viale Marconi, via Onesti, viale Baldelli, stazione metro B San Paolo.

la linea C7 attiva al sabato e nei festivi sarà deviata nella tratta stazione metro B Eur Magliana-stazione Villa Bonelli FL1 e percorrerà via Cristoforo Colombo-viale Marconi, lungotevere degli Inventori, piazza Antonio Meucci, via della Magliana

COME MUOVERSI DURANTE LA CHIUSURA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA - TUTTE LE ALTERNATIVE

Sul percorso della linea 780, lungo via della Magliana e sino alla stazione Trastevere può essere utilizzata la linea 781 che viene potenziata;

tra il quartiere Magliana e l'Eur al posto della linea 780 si possono utilizzare le linee bus 128 e 771 e poi scambiare a viale Marconi con le linee 170 o 791 o alla metro di San Paolo con la metro B.

In alternativa - con gli stessi titoli di viaggio validi su bus e metro, i treni FL1 di Trenitalia da Villa Bonelli a Ostiense e la linea B della metropolitana;

i viaggiatori che utilizzano la linea 771 nella tratta Castello della Magliana-via della Magliana possono continuare a utilizzare la linea 771 ma devono scambiare con le linee 170 e 791 in viale Marconi o con la metro B a San Paolo;

i viaggiatori che utilizzano la linea 31 nella tratta piazzale Clodio-Casaletto per recarsi all'Eur possono scambiare con la linea 791. I viaggiatori che utilizzano la linea 31 nella tratta viale dei Colli Portuensi-viale Isacco Newton possono utilizzare la linea 31 sino a Casaletto e scambiare con la linea 791. Da viale Isacco Newton (zona Alberese e Papa leone) si può utilizzare la linea bus 711 e, da via della Magliana le linee 128-771 sino alla metro B di San Paolo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 17:02

