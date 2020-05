Chiude un reparto dell'Ospedale San Giovanni : 9 malati di Covid-19. Ecco cosa è successo

Il reparto di Medicina 2 dell'ospedale San Giovanni di Roma ha chiusa causa Covid-19. Lo riporta il Messaggero. Una misura inevitabile dopo la scoperta di ben due medici, un infermiere, un'ausiliaria e cinque pazienti trovati positivi al coronavirus. Due di loro, effettuato il tampone, sono stati trasferiti allo Spallanzani, dove sono tutt'ora ricoverati.



Il reparto è chiuso da quando è scoppiato il caso, ovvero dal 24 aprile. Numeri alla mano sono ventotto gli operatori attualmente quarantena. Sarebbe positiva e in isolamento domiciliare, anche la moglie di uno dei due medici.



IL PARADOSSO - Il San Giovanni, inoltre, è uno degli ospedali Covid-free ovvero senza pazineti affetti da coronavirus. È così praticamente inspiegabile capire come abbia il Covid-19 trovato la strada per "intrufolarsi" nei reparti del San Giovanni. Le ipotesi, come riporta il Messaggero, sono varie ma nessuna appare al momento verificata. La più accreditata è che possa essere stato portato da un sanitario impiegato in più strutture.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Maggio 2020, 21:31

