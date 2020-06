Roma, chiuso bar di piazza Bologna: non rispettava le norme anti covid

Roma, chiuso bar: non rispettava le norme anti covid. Nella serata di ieri, nel corso di controlli mirati al rispetto delle normative per la diffusione epidemiologica del virus covid da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale, con la collaborazione della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura, è stato chiuso un bar di Piazza Bologna.



Durante la verifica, gli agenti hanno identificato il gestore del locale e un dipendente, risultati inottemperanti alla prevista formazione sulle misure di prevenzione e sprovvisti dell'idoneo misuratore di temperatura corporea. Ultimati gli accertamenti, è stata disposta la cautelare sospensione dell'attività per 2 giorni al fine di consentire il ripristino delle adeguate misure di prevenzione previste. I poliziotti infine hanno segnalato all'Ispettorato del lavoro, i dipendenti dell'esercizio per verificare l'idonea posizione lavorativa. Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Giugno 2020, 10:08

