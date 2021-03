Roma, chiusi tre locali: ignoravano le norme anti-covid

Chiusi tre locali a Roma per mancato rispetto delle norme anti-Covid. Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Porta Maggiore, diretto da Irene di Emidio, durante le attività di controllo, hanno sanzionato 3 titolari di esercizi pubblici per riscontrata violazione della prevista normativa di contenimenti del Covid 19, con chiusura provvisoria per 3 giorni.

Tra i locali chiusi c'è anche un ristorante in via del Pigneto aperto oltre l'orario consentito.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Marzo 2021, 13:48

