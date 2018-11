«Nel giorno dell'attesissimo shopping, la fermata Metro di piazza di Spagna è stata chiusa per non meglio precisate "verifiche tecniche". Nell'ora di punta. E siamo a due, perché rimane sbarrata anche Repubblica. Ecco il Black Friday dell'Atac. Inutile ogni commento». È quanto fa sapere Antonello Palmieri, presidente di Romanuova, un'associazione senza fini di lucro che nei mesi scorsi ha cominciato a riunire vari professionisti, a partire da architetti, ingegneri e avvocati, che non vogliono arrendersi alla «rovina» della città.



La chiusura della stazione, nel tardo pomeriggio, è durata circa tre ore (da poco prima delle 18 fino alle 20.30) e ha creato disagi a romani e turisti impegnati oggi nello shopping in centro. Il sito dell'Atac segnalava chiusura «per verifiche tecniche, treni transitano senza fermare». Poi è stata riaperta, secondo quanto si è appreso, dopo alcune verifiche sulle scale mobili. L'allarme era scattato quando era stato avvertito odore di bruciato e notato uscire un pò di fumo. Poi tutto si è risolto. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri.

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..