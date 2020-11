Roma, chiusa la metro C. «Manca personale». Navette strapiene. Atac: «Apriremo un'indagine interna»

L'intera linea della metro C di Roma è chiusa. Secondo quanto si è appreso, stamattina la linea non è entrata in funzione perché mancava il personale e non si raggiungeva il numero necessario per tenerla aperta. L'Atac è al lavoro per cercare di risolvere il problema.

#info #atac - METRO C - circolazione interrotta su intera tratta, servizio bus sostitutivi San Giovanni <-> Pantano #roma — infoatac (@InfoAtac) November 23, 2020

Atac ha informato che sono attivi bus sostitutivi tra San Giovanni e Pantano. Non è chiaro quando la situazione potrà tornare alla normalità, i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema il prima possibile. Ma per chi doveva andare al lavoro, è stata una mattinata piena di disagi con i bus e le navette strapieni e, di conseguenza, con tutti i rischi dovuti all'assembramento sui mezzi in tempo di covid.

«Atac svolgerà accertamenti approfonditi per chiarire le ragioni che hanno provocato la mancata apertura della linea C della metropolitana per indisponibilità di personale». Così l'Atac in una nota. «Il numero di agenti di stazione presenti a inizio turno, infatti, non era sufficiente per garantire l'esercizio in sicurezza della linea - aggiunge l'azienda - Atac sta controllando i documenti giustificativi giunti in azienda da parte del personale assente, anche per valutare eventuali azioni davanti alle autorità»

