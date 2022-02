Roma, chiude l'hub di Ostia: 160mila vaccinazioni in dieci mesi

Chiude l'hub di Ostia. Ultimo giorno di attività del punto di somministrazione vaccini anti Covid-19 di via delle Quinqueremi che ha effettuato 161mila inoculazioni in dieci mesi: oltre 16.000 al mese. L'hub del «Centro dei Campioni - Polo Acquatico Frecciarossa», che si affaccia sul lungomare di Ostia Lido, si è rivelato tra i più importanti del X Municipio e della Regione Lazio, perfettamente integrato nel tessuto sociale, riferimento cittadino, come dimostrano le moltissime richieste di prenotazione. Dotato di 10 cabine operative per 12 ore al giorno, in cui sono stati stimati in media quasi 600 vaccini al giorno. Inaugurato il 3 maggio 2021 dal Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli con il Commissario Straordinario Generale Francesco Paolo Figliuolo insieme alle principali cariche istituzionali nazionali, conclude la sua attività sanitaria per conto del Ministero della Salute.

«Questo è l'ultimo giorno di attività del punto di somministrazione vaccini anti Covid-19 presso la struttura del Polo Natatorio in via delle Quinqueremi 104 ad Ostia», come afferma il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl Roma 3 Aldo Benevelli che porge «un sentito ringraziamento al Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli, che con grande sensibilità sin dall'inizio della campagna vaccinale ha messo a disposizione della Asl Roma 3 questa bellissima struttura, consentendo alla popolazione del X Municipio e non solo di poter accedere alle vaccinazioni anti Covid-19 che gradualmente ci stanno consentendo di uscire dalla fase pandemica».

Nell'ultimo giorno di vaccini sono intervenuti i principali dirigenti della Asl Roma 3 che, unitamente al direttore del Centro Federale Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia Giuseppe Castellucci ed ai rappresentanti dei medici e paramedici che hanno prestato servizio presso l'hub, per manifestare tutta la propria soddisfazione. Con il direttore generale della Asl Roma 3 Francesca Milito, il direttore generale del Sisp Asl Roma 3 Patrizia Grammatico, il direttore sanitario responsabile del servizio Igiene Pubblica Daniela Sgroi, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl Roma 3 Aldo Benevelli.



«Giungiamo alla conclusione di un percorso fondamentale - ha detto il direttore generale dell'Asl Roma 3 dott.ssa Francesca Milito - per il contributo che ha dato il Centro Federale di Ostia alla campagna vaccinale. Siamo particolarmente grati alla Federazione Italiana Nuoto e al suo presidente Paolo Barelli che hanno saputo cogliere le esigenze di questo momento storico particolare, mettendoci a disposizione spazi che vanno ad abbracciare un bacino d'utenza molto importante com'è il X Municipio e non solo. Al Polo Aquatico, infatti, si sono registrate affluenze da tutto il territorio. Esprimiamo gratidudine anche agli operatori sanitari che hanno fornito un contributo fondamentale per il funzionamento dell'hub».

«Nel territorio - ha aggiunto il direttore generale del Sisp Asl Roma 3 dott.ssa Patrizia Grammatico - sono state effettuate circa 920.000 vaccinazioni; nel Polo Natatorio di Ostia il numero è di 160.000, quindi circa il 20 per cento. Oltre alle vaccinazioni si è svolta dall'inizio dell'estate anche l'attività di riconoscimento dei Green Pass esteri dei residenti e dei domiciliati, accogliendo così ulteriori esigenze della popolazione. Voglio ricordare anche il ruolo della Protezione Civile che ci ha aiutati nella gestione dell'affluenza, i sanitari che hanno lavorato in prima linea e coloro i quali hanno operato nelle retrovie: tutti sono stati fondamentali».



«Sono tra coloro che hanno creduto nel vaccino anti Covid-19 fin dall'inizio - dice Martina, in sala d'attesa dopo aver ricevuto il booster - ed ho fatto tutte le vaccinazioni qui al Centro Federale. Mi sono trovata subito bene, sia al momento della prenotazione che in occasione del vaccino. I medici ed infermieri sono stati sempre gentili e comprensivi. Per me che abito a pochi chilometri da qui è stata una comodità. Faccio i complimenti alla Asl e alla Federazione Italiana Nuoto».





I NUMERI DELL'HUB OSTIA E DEL X MUNICIPIO AL 14 FEBBRAIO 2022



Totale vaccinazioni Asl Roma 3 923.036

Totale vaccinazioni Polo Natatorio 160.502



Totale ciclo vaccinale completo X Municipio 77,19 %

Totale ciclo vaccinale completo Polo Natatorio 20 %

Dalle ore 18 l'hub vaccinale presso il «Centro dei Campioni - Polo Aquatico Frecciarossa» non sarà più attivo ma non per questo cesserà l'attività degli operatori impiegati presso questa struttura. Da mercoledì 16 febbraio il personale medico e paramedico si trasferisce presso il centro vaccinale Asl Roma 3 di Fiumicino. «La chiusura del centro vaccinale di Ostia ed il conseguente trasferiemento in altra sede - sottolinea la dott.ssa Patrizia Grammatico - è coerente con la lenta e costante diminuzione del numero dei positivi». La discesa della curva epidemiologica lascia sperare in un progressivo e completo ritorno alla normalità e ci rende orgogliosi dell'aver partecipato in prima linea alla campagna vaccianale nazionale.

