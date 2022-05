Roma, i cinghiali padroni della zona Nord. Eccoli pronti a “invadere il campo”

Ormai, Roma è casa loro. Spesso lo si dice per farsi una risata, anche se - in alcune zone della città - la presenza dei cinghiali sta diventando un problema molto serio. Da questa foto, inviata a Leggo da un lettore, potete ammirare alcuni cinghiali che a Via Misurina - zona Cortina D'Ampezzo, quadrante nord della città - sembrano "scendere in campo" per una partita di calcio.

Un grande prato verde, una porta da calcio, tanto spazio a disposizione: volendo scherzare si potrebbe dire che manca solo un pallone per dare il via ad una bella partita, proprio nel giorno in cui nella Capitale si gioca la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Per giunta a poche centinaia di metri in linea d'aria dallo Stadio Olimpico.

Scherzia a parte, propri in questi giorni il Comune di Roma sta cercando di attuare una strategia di emergenza per cercare di "normalizzare" la situazione. Infatti, è prevista l'istituzione di una sorta di "zona Rossa". L'obiettivo del Comune, con questa sorta di piano anti cinghiali, dopo il lavoro del tavolo tecnico, è quello di contenere le 'visite' degli ungulati nei quartieri nord della Capitale, anche tramite speciali recinzioni interrate. Infatti, proprio pochi giorni fa, una donna, nel quartiere Balduina è stata aggredita da un gruppo di cinghiali, quindi colpita e spinta a terra; fortunatamente poi è riuscita a scappare, rimanendo ferita in modo non grave.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Maggio 2022, 21:25

