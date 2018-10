Roma Champions Day, domenica 4 novembre nove corse all'Ippodromo Capannelle

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenica 4 novembre l’torna al centro dell’attenzione di tutto il mondo ippico, tanto in Italia quanto in Europa. Per questo grande appuntamento, organizzato da Hippo Group Roma, si è scelto il nome di, a conferma della grande concentrazione di qualità, valenza tecnica, spettacolare, strategica ed emozionale. In programma nove corse, quanto di meglio in autunno Capannelle può proporre agli appassionati.«Domenica 4 novembre inauguriamo il Roma Champions Day, che per la prima volta raccoglie in una sola giornata tutte le principali corse di gruppo della stagione autunnale», dichiara con soddisfazione Elio Pautasso direttore generale della Hippo Group Roma. Questo l’elenco delle principali corse in programma, con inizio alle ore 13.30: Premio Lydia Tesio Sisal Matchpoint, Premio Roma GBI Racing, Premio Ribot, Premio Berardelli, Premio Carlo e Francesco Aloisi Concessionaria Fiori.La pista grande in erba, fiore all’occhiello di Capannelle, sarà percorsa in occasione dei quattro premi principali, a dimostrazione che gareggiare sul tracciato dell’ippodromo di Via Appia, è incontrovertibilmente un’occasione di selezione tra le più limpide e nette in Italia, grazie alla sua dirittura di arrivo infinita che misura oltre 850 metri. Due prove si disputeranno in pista dritta e le tre a concludere saranno sul prezioso “all weather”.Il grande giorno non vivrà soltanto del suo aspetto tecnico, ovviamente fondamentale e assoluto, ma consentirà agli appassionati di godere di tutta una serie di ulteriori iniziative per far si che un pomeriggio con i cavalli acquisti una valenza ed una dimensione che possa andare al di là del solo istante selettivo della corsa.