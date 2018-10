I 10 cervelli ribelli dello sport, A Tor Vergata il progetto speciale per ragazzi neurodiversi

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Favorire una reale inclusione sociale dei ragazzi con deficit neurologici nell'ambito delle diverse discipline sportive. Questo l'obiettivo del progetto 10 Cervelli Ribelli per lo Sport, sostenuto da OSO Ogni Sport Oltre - Fondazione Vodafone e realizzato dalla Onlus Insettopia, in collaborazione con la Fondazione Policlinico di Tor Vergata e con l'agenzia di comunicazione Kulta-Scuola Channel.Un progetto che sarà presentato in anteprima il prossimo 5 novembre e che sarà attuato a Roma, grazie alla supervisione dello staff Autismo del Policlinico Tor Vergata - UOC di Neuropsichiatria infantile, coordinato dal Dott. Luigi Mazzone, in collaborazione con il giornalista e scrittore Gianluca Nicoletti, presidente di Insettopia, attraverso un corso gratuito rivolto a dieci educatori sportivi ed allenatori di diverse discipline sportive (atletica, scherma, basket, nuoto, tennis, rugby, danza, arti marziali, calcio, equitazione).Parallelamente saranno coinvolti nel progetto pilota dieci ragazzi neurodiversi e le relative dieci famiglie. «Iniziative come questa fanno parte di quella rivoluzione culturale silenziosa che stiamo mettendo in atto in questi anni», il commento di Luca Pancalli, presidente del CIP.Entusiasta anche Nicoletti: «Finalmente nessun genitore di autistico si sentirà ancora dire che il figlio non può essere incluso in un'attività sportiva, solo perché non saprebbero come comportarsi con un soggetto neurodiverso».riproduzione riservata ®