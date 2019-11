Roma, controlli antiabusivismo: fermati due centurioni. Uno aveva un pugnale di 20 centimetri

Sabato 16 Novembre 2019, 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'ambito di controlli antiabusivismo nella zona del Colosseo, una pattuglia del I Gruppo 'ex Trevì ha fermato. Per loroe la misura del daspo, oltre al sequestro dei capi d'abbigliamento (come prevede il regolamento di polizia urbana).Il 49enne è stato inoltre trovato in possesso di un. L'arma è stata immediatamente sequestrata e l'uomo denunciato per detenzione abusiva di armi. Nelle varie zone del centro storico a maggior richiamo turistico gli agenti della Polizia Locale della Capitale hanno sequestrato oltre 400 ombrelli e 500 poncho. Negli ultimi giorni sono stati fermati 13 abusivi, accompagnati presso il Comando Generale e sottoposti a fotosegnalamento. Nei loro confronti sono stati avviati ulteriori accertamenti sulla regolarità sul territorio nazionale.fotocopertina Pagina facebook Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale