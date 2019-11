Paura a Roma, fuga di gas in strada: evacuate due palazzine

Sabato 30 Novembre 2019, 13:07

in strada stamattina in Via dei Larici,. A scopo precauzionale sono state fatte evacuare momentaneamente due palazzine. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico veicolare e pedonale per tutto il tempo dell'intervento. Sul posto, dalle 9 di questa mattina, il personale Acea, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. I tecnici di Italgas sono al lavoro per riparare il disservizio. Al momento non risultano feriti o intossicati. Sembra che il gas sia fuoriuscito da un tombino del quartiere.