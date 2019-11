Roma celebra Leonardo con la mostra-evento “Exploring The Genius”

La città di Roma celebra Leonardo Da Vinci per la conclusione del cinquecentenario della sua scomparsa. Lunedì 18 novembre il Museo Leonardo Da Vinci Experience di Via della Conciliazione 19 aprirà le sue porte a scuole, visitatori e turisti per la mostra-evento “Leonardo - Exploring The Genius” (ingresso gratuito), esposizione collettiva di opere e manufatti incentrata sul maestro toscano che si integrerà negli spazi del celebre museo permanente della Capitale a lui dedicato. Il percorso espositivo raccoglierà opere di artisti contemporanei, installazioni, quadri e sculture dedicati ai capolavori e alle invenzioni più celebri del genio rinascimentale, combinati ad una ricca programmazione di eventi nell’evento: l’intera giornata sarà infatti scandita da un palinsesto di attività didattiche, artistiche e culturali, sempre ad accesso gratuito, diversificate per fasce di pubblico. Le installazioni e le opere prestate per l’iniziativa resteranno inoltre esposte nel museo fino al 25 novembre ad appannaggio di visitatori italiani e stranieri. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Italiana Verso il Futuro Onlus la mostra-evento vedrà il coinvolgimento di ragazzi con sindrome di down che, oltre a partecipare agli eventi in qualità di visitatori, saranno integrati come guide negli spazi del museo. “Leonardo - Exploring The Genius” è un’iniziativa ideata dall’Associazione Double di Rosaria Melia e dal Museo Leonardo Da Vinci Experience di Roma in collaborazione con la Bottega Artigiana Tifernate.





LE OPERE - Negli spazi del museo, cinque sale tematiche con 50 macchine ingegnose ricreate dai disegni originali di Leonardo ed una pinacoteca con le 23 riproduzioni pittoriche più fedeli al mondo dei capolavori del genio rinascimentale, saranno esposte le suggestive opere di Marco Innocenti, in arte Brivido Pop, con i più celebri lavori leonardiani riletti in chiave moderna, realizzati su tela tramite collage digitali e caratterizzati da aggiunte di pezzi di carta strappata da poster pubblicitari. Leonardo Da Vinci sarà raccontato in chiave “pop” anche dall’eclettica artista Adriana Soares, che con la sua collezione dal titolo “Leonardo - Viaggio nel Tempo” racconterà il genio universale come poliedrico visionario del futuro. Spazio anche all’arte scultorea grazie alla presenza di un busto in bronzo della Gioconda, l’iconica ed enigmatica opera di Leonardo prenderà forma grazie all’omaggio del maestro romano Amedeo Ferrari. Tra gli elementi della mostra dedicata al Genio Universale non mancheranno neanche i gioielli, con la collezione “Segreta Armonia” della designer Gioia Capolei e le creazioni dell’Associazione OTP-Officine di Talenti Preziosi di Marina Valli, altra eccellenza italiana nel settore dei preziosi.



LE INIZIATIVE – Le iniziative della mostra-evento “Leonardo – Exploring The Genius” si inseriscono in un percorso di valore sociale e culturale attraverso un appuntamento pensato per un pubblico di tutte le età. L’inizio delle attività è previsto per i più piccoli dalla mattina (ore 10:00), quando nelle sale museali saranno accolte rappresentative di studenti delle scuole primarie del territorio che potranno vivere due innovative esperienze Educational: “Il Coding Da Vinci”, progetto di robotica educativa a cura di Italmaker e AIASC – Associazione Italiana Arte, Sport e Cultura per apprendere in chiave tecnologica la storia e le invenzioni del più grande genio di tutti i tempi, e il laboratorio didattico di pittura “Come nasce un affresco” a cura della Bottega Artigiana Tifernate. Sarà la stessa Bottega Artigiana Tifernate a dare il via al programma pomeridiano, quando alle 17:30 terrà una dimostrazione di pittura dal vivo di un capolavoro davinciano. Alle 18:15 la presentazione del libro su Leonardo “Omo sanza lettere” di Maria Rosaria D'Uggento, alle 19:00 gli interventi degli artisti e dei designer che presteranno le proprie creazioni alla rassegna: Gioia Capolei, Marina Valli, Marco Innocenti, Adriana Soares e Amedeo Ferrari nella parentesi dal titolo “From Inspiration to Creation”. La serata si concluderà con un concerto di musica rinascimentale dal titolo “La Musica del tempo di Leonardo”, performance di con liuto e chitarra del maestro Lorenzo Sabene, che eseguirà inoltre un Ricercare tratto dai "Rebus Musicali" del maestro toscano, elaborato utilizzando le tecniche e lo stile proprio del Rinascimento leonardiano. Nel corso del pomeriggio i visitatori saranno intrattenuti anche dalla musica del gruppo Bragù Project di Guillem Ubach e Raul Faleiro Balardin.



Il programma dell’evento:



Ore 10:00, Educational: “Il Coding Da Vinci” - Laboratorio di robotica educativa su Leonardo a cura di Italmaker e AIASC – Associazione Italiana Arte, Sport e Cultura

Ore 11:30, Educational: “Come nasce un affresco” - Laboratorio di pittura a cura della Bottega Artigiana Tifernate

Ore 17:30, Pittura: “L’Opera prende Vita” – Stazione con area di dimostrazione di pittura dal vivo a cura della Bottega Artigiana Tifernate

Ore 18:15, Libro: “Omo sanza lettere” Presentazione del libro di Maria Rosaria D'Uggento

Ore 19:00, Talk: “From Inspiration to Creation” – Interventi di Gioia Capolei, Marina Valli, Marco Innocenti, Adriana Soares e Amedeo Ferrari

Ore 19:45, Musica: “La Musica del tempo di Leonardo”, performance di musica rinascimentale con liuto e chitarra a cura del maestro Lorenzo Sabene Lunedì 11 Novembre 2019, 16:27

